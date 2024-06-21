Обзор Roborock S8 MaxV Ultra: хеллоу, Рокки!

Роботы-пылесосы созданы для того, чтобы экономить время своего владельца и поддерживать чистоту полов в доме. Однако бюджетные модели требуют к себе больше внимания, чем приносят пользы, постоянно нуждаясь в частой ручной очистке или корректировке маршрутов. Если ваш нынешний робот-пылесос больше напоминает бесполезную игрушку, чем полезного помощника, то вам явно стоит присмотреться к новой модели от Roborock.

В начале этого года на выставке CES 2024 Roborock представил новую серию роботов-пылесосов S8 Max, включая модели S8 Max Ultra и S8 MaxV Ultra. Я получил возможность протестировать Roborock S8 MaxV Ultra, которая обладает максимальным набором функций для качественной уборки, а также продвинутым интеллектом, минимизирующим моё вмешательство. Рассмотрим все преимущества Roborock S8 MaxV Ultra и выясним, почему его точно стоит приобрести.

Характеристики Roborock S8 MaxV Ultra

Модель: Roborock S8 MaxV Ultra

Габариты робота-пылесоса: 350×353×103 мм, 5,2 кг

Габариты док-станции: 409×419×470 мм, 9,4 кг

Мощность всасывания: 10000 Па

Пылесборник: 270 мл

Ёмкость бака воды: 100 мл

Система фильтрации: HEPA

Уровень шума: 67 дБ

Батарея: 5200 мАч, до 180 минут работы

Подключение: Wi-Fi (2.4 ГГц)

Управление: приложение Roborock

Комплектация

Как и положено, Roborock S8 MaxV Ultra поставляется в большой картонной коробке черного цвета. Выглядит солидно. В комплектацию входят:

Робот-пылесос

Док-станция

Кабель питания

Кронштейн ткани для мытья пола

Ткань для мытья пола (1 шт)

Мешок для мусора (2 шт)

Боковой валик (1 шт)

Бак для чистящего средства

Документация

Не такой как все

Roborock S8 MaxV Ultra имеет уже привычную круглую форму с кнопками управления, LiDAR-датчиком, подсветкой и микрофонами для активации голосового помощника.

По бокам устройства расположены зарядный порт, вентиляционные отверстия, датчики защиты от столкновений, в том числе камера. Под верхней крышкой находятся пылесборник с моющимся фильтром, кнопка сброса настроек и индикатор Wi-Fi.

Корпус робота-пылесоса выполнен из высококачественного пластика и доступен в белом и черном цветах. Благодаря высоте всего 10,3 см, он может заезжать практически под любую мебель.

Однако Roborock S8 MaxV Ultra является первым роботом-пылесосом бренда, оснащенным выдвижной боковой щеткой FlexiArm, которая помогает собирать мусор из углов и труднодоступных мест.

У края корпуса установлен дополнительный круглый мини-валик, который обеспечивает тщательную очистку у плинтусов без оставления узких полос, что свойственно для большинства роботов.

Кроме того, робот-пылесос Roborock S8 MaxV Ultra оснащён двумя мощными силиконовыми турбощетками, эффективно собирающими мусор на разнообразных поверхностях, а также классической салфеткой для мытья полов.

Это база

На обзоре у меня версия Roborock S8 MaxV Ultra с классической док-станцией. В её комплект входит мешок для извлечения пыли из пылесоса, два 2,5-литровых резервуара для чистой и использованной воды, а также отсек для моющего средства на 580 мл.

При возвращении на док-станцию робот самостоятельно очищает пылесборник (во время и после уборки), моет «швабру» в горячей воде и сразу же сушит её горячим воздухом, предотвращая появление плесени и неприятных запахов. Удобство заключается в том, что не нужно убирать пылесос после каждой уборки, и никакого вмешательства с вашей стороны не требуется. Все процессы автоматизированы, что значительно экономит время и усилия. Особенно это оценят те, кто устал от обычных роботов-пылесосов.

Интеллектуальная система постоянно проверяет степень загрязнения салфетки, чтобы определить, нужно ли продолжать уборку. Если после влажной уборки она остаётся грязной, то полы протираются ещё раз. Такой подход обеспечивает высокое качество уборки, гарантируя, что даже самые стойкие пятна будут удалены.

Таким образом, док-станция S8 MaxV Ultra предлагает максимальный набор функций. Остаётся только доливать чистую воду и сливать грязную, а также раз в 7 недель проверять мешок для пыли.

Все процессы максимально автоматизированы, что значительно упрощает использование и обслуживание робота-пылесоса. Всё это делает Roborock S8 MaxV Ultra идеальным выбором для тех, кто хочет поддерживать чистоту в доме без лишних хлопот.

Без пыли и грязи

Roborock S8 MaxV Ultra выделяется своей эффективностью. Он является самым мощным в линейке Roborock и обладает силой всасывания 10 000 Па. Благодаря этому пыль и грязь с пола исчезают без следа.

Уникальная боковая щётка FlexiArm позволяет выметать мусор из углов, щелей и вдоль плинтусов. Дополняет её специальный мини-валик в правой части корпуса устройства, который вычищает пыль прямо у плинтуса. «Слепая зона» от стены составляет всего 1,68 мм, что позволяет не только начисто убраться вдоль стен и других предметов интерьера, но и не поцарапать и не повредить их.

Как по мне, эти две фишки самые важные и нужные в любом современном роботе-пылесосе, так как я нередко сталкивался с тем, что некоторые из устройств просто оставляют полоску пыли около плинтуса. В S8 MaxV Ultra таких проблем нет.

За основной сбор пыли отвечают две резиновые щётки DuoRoller Riser. Благодаря своей конструкции и мощности всасывания они эффективно удаляют любые крупные и мелкие частицы.

Если же необходима влажная уборка, то на помощь приходит так называемая «швабра» с системой Vibra Rise 3.0, которая с помощью улучшенных вибромодулей, работающих со скоростью до 4000 оборотов в минуту, отлично справляется с пылью и засохшими пятнами. Важно, что во время чистки ковров модуль поднимается на высоту до 20 мм, позволяя одновременно и мыть пол и пылесосить, не допуская намокания ковров. При этом основные щетки также поднимаются и не соприкасаются с жидкостью.

Отличным помощником в уборке является встроенная технология DirTect, благодаря которой робот-пылесос распознает тип загрязнения и в зависимости от него адаптирует мощность всасывания и количество воды. То есть, если в момент сухой уборки S8 MaxV Ultra заметит на полу разлитую жидкость, то он автоматически распознает загрязнение и задействует салфетку.

Реклама

За распознавание предметов отвечает технология Reactive AI 2.0. Она с легкостью определяет тип пола, а также умело обходит препятствия, например, обувь или напольные зеркала. Интеллектуальная система S8 MaxV Ultra способна распознавать до 73 различных предметов, как при дневном свете, так и в темноте.

Кроме того, робот-пылесос может автоматически предложить запретные зоны, защищён от случайного падения с лестницы или застревания в труднодоступных местах, а встроенный голосовой ассистент поддерживает голосовые команды для управления процессами уборки. Вызвать его можно фразой «Хеллоу, Рокки!». Все команды и ответы даются на русском языке, так как соответствующая версия пылесоса сделана специально для России.

Кстати, Roborock S8 MaxV Ultra точно станет незаменимым помощником для владельцев домашних животных. Он не только может помочь найти питомца в доме и сфотографировать его, но и остановит уборку, если на его пути окажутся «братья наши меньшие». Более того, он увеличивает мощность всасывания в местах скопления шерсти, что делает уборку ещё более эффективной.

Управление осуществляется через приложение Roborock, которое получает карту дома после сканирования пылесосом. После первого сканирования создаётся карта помещений с возможностью задания расписания уборки по комнатам. Через приложение также можно настроить мощность всасывания и объём используемой воды, добавлять запретные зоны и виртуальные стены.

Как я уже упоминал ранее, S8 MaxV Ultra оснащен камерой. Ее можно использовать как для удалённого мониторинга через смартфон, так и для охраны помещения. Следить за своим домом можно в режиме реального времени, даже если вы находитесь на другом конце света. Кроме того, доступно управление роботом-пылесосом с помощью смарт-часов.

Как показал опыт эксплуатации, Roborock S8 MaxV Ultra, по моему мнению, стоит наравне с самыми топовыми представителями устройств данного типа. При этом в некоторых моментах он превосходит их. Это достигается за счет интеллектуальных возможностей пылесоса, мощной силы всасывания, а также боковой щетки и дополнительного мини-валика. С S8 MaxV Ultra можно навсегда забыть о хлопотах в уборке, ведь этот пылесос выполняет все задачи самостоятельно.

Хватит надолго

Аккумулятор Roborock S8 MaxV Ultra обладает ёмкостью 5200 мАч. На полном заряде робот может без проблем проработать около 3 часов. Заявленная обслуживаемая площадь помещения составляет до 300 квадратных метров. То есть среднестатистическую квартиру можно буквально убрать трижды.

Важной особенностью Roborock S8 MaxV Ultra является функция автоматической подзарядки: если в процессе уборки аккумулятор начинает разряжаться, робот самостоятельно вернется на док-станцию.

После восстановления заряда робот продолжит уборку с точки, на которой был вынужден остановиться. Это обеспечивает бесперебойную и эффективную уборку без необходимости вмешательства пользователя.

Итог

Roborock S8 MaxV Ultra заслуженно считается одним из лучших роботов-пылесосов благодаря своей продуманной конструкции и функциональности.

В отличие от бюджетных моделей, Roborock S8 MaxV Ultra оснащён продвинутыми датчиками и технологиями, позволяющими ему избегать препятствий и распознавать мелкие объекты на полу. Благодаря этому, пользователю не нужно постоянно следить за ним. Он способен самостоятельно определять степень загрязнения и адаптировать режим работы, что экономит драгоценное время и усилия. Система самоочистки и автоматической подзарядки гарантирует, что пылесос всегда готов к работе и не требует постоянного внимания. Таким образом, приобретая Roborock S8 MaxV Ultra, вы инвестируете в удобство, надёжность и высокое качество уборки.

Roborock S8 MaxV Ultra Высокая мощность всасывания

Интеллектуальная оценка загрязнений

Голосовой помощник на основе ИИ

Промывка горячей водой

Автоматический дозатор моющего средства

Автоматическая выгрузка пыли и грязи Купить в Lamobile

Реклама. ООО «Ламобайл»

ИНН 5003130374

erid: 2VtzquvL89V