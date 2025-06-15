Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на июнь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.
Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Рабочие промокоды Standoff 2 на июнь 2025
- BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа
- SO2CARNBRAZ — 30 граффити Prey
Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.
Как ввести промокод в Standoff 2?
В игре:
- Войдите в Standoff 2
- Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
- В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
- Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
Через официальный сайт:
- Зайдите на официальный сайт Standoff 2
- В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
- Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
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