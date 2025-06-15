Honkai: Star Rail — популярная фентезийная ролевая игра, разработанная компанией HoYoverse. В ней, как и во многих других проектах, присутствует система промокодов, позволяющая получить игровые ресурсы: нефриты, кредиты и различные материалы для прокачки персонажей и оружия. Мы собрали актуальные промокоды Honkai: Star Rail на июнь 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды Хонкай Стар Рейл могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Honkai: Star Rail на июнь 2025

STARRAILGIFT — 10 000 кредитов, 50 звездный нефрит, 2 путеводитель путешественника, 5 бутылка газировки

4TKSX77Y58QK — 20 000 кредитов, 30 звездный нефрит, 3 путеводитель путешественника, 5 конденсированный эфир, 4 утраченные золотые частицы

5S6ZHRWTDNJB — 60 звездный нефрит

IFYOUAREREADINGTHIS — 60 звездный нефрит, 1 топливо

FAREWELL — 60 звездный нефрит

WAJ7CVBC4SG3 — 50 звездный нефрит

7B36DCTC5SZ7 — 50 звездный нефрит

Как активировать промокод в Honkai: Star Rail?

Через официальный сайт:

Перейдите на страницу активации промокодов Honkai: Star Rail; Войдите в свой аккаунт; Выберите сервер и персонажа; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне, ПК и PlayStation:

Войдите в главное меню; Выберите «три точки» → Промокод Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.