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Zeekr 9X: представлен самый мощный и быстрый гибридный внедорожник в мире

Китайский бренд Zeekr представил новый флагманский внедорожник, который сразу установил несколько мировых рекордов — от дизайна до технологий и динамики.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:19

Zeekr официально представил модель 9X — гибридный внедорожник, претендующий на статус самого продвинутого и мощного в своём классе. Новинка дебютировала на мировом рынке и поступит в продажу в третьем квартале 2025 года.

Автомобиль выделяется экстремальными размерами: длина — более 5,2 м, ширина — более 2 м, высота — 1,8 м, а колёсная база — почти 3,2 м. В дизайне заявлены крупнейшие в мире решётка радиатора и капот среди SUV, а также матричная оптика в форме звезды и бриллианта. Двери — самые широкие среди серийных моделей (до 1 метра), а 22-дюймовые диски — крупнейшие в своём классе.

Технически Zeekr 9X тоже задаёт планку:

  • Разгон до 100 км/ч — менее чем за 3 секунды
  • Запас хода на электротяге — до 380 км (CLTC)
  • Зарядка от 20% до 80% — за 9 минут
  • Максимальная скорость — 240 км/ч
  • Пиковая мощность ДВС — 278 л.с. при КПД 46%
  • Суммарная мощность переднего и заднего моторов — более 900 л.с.

Внедорожник оснащён адаптивной двухкамерной пневмоподвеской, увеличенным дорожным просветом (до 288 мм) и может преодолевать подъемы до 70% в снежных условиях.

Система управления построена на вычислительной платформе с производительностью 1400 TOPS и поддержкой беспилотного вождения уровня L3. Zeekr 9X позиционируется как новый суперлюксовый флагман в сегменте SUV.

Продажи в Китае стартуют в третьем квартале 2025 года, цены начинаются от ¥500 000 (около 5,5 млн рублей по текущему курсу).

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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