Яндекс Музыка запустила проект для поддержки молодых музыкантов

Яндекс Музыка запустила плейлист Искра с треками взлетающих артистов (аналог Radar у ушедшего Spotify), которые становятся популярными у слушателей, благодаря Моей волне — системе персональных рекомендаций сервиса. В ноябре героями Искры стали набирающие популярность музыканты passmurny, Lilli, Наша Таня, NXN и другие.

Главным героем первой Искры стала группа passmurny из города Чебоксары с инди-треками «Сердце» и «Небезопасно». Участники группы Саша Дарчиев, Егор Камагин и Никита Семенов появились на обложке плейлиста и билбордах Яндекс Музыки в Чебоксарах с благодарностью городу за нового героя-Искру. Подобные благодарности Яндекс Музыки городам, где начинали путь артисты Искры, будут появляться и дальше.