Яндекс Музей открыл бесплатную выставку компьютерных мышей

11 апреля в Московском Яндекс Музее открылась выставка легендарных мышей и трекболов из коллекции Михаила Павлова — сотрудника Яндекса, который за десять лет собрал более 150 устройств. Экспонаты, включая первую оптическую мышь от Apple — Pro Mouse, могут быть увидены вживую в музее, а также на сайте выставки.

Коллекция Михаила в основном состоит из устройств, выпущенных до 1995 года, из разных стран, таких как СССР, США, Великобритания, Германия, Польша и Тайвань.

HP PCMCIA Bluetooth / 2006 год

Кроме того, по случаю выставки «Мышеловка», начался сбор ненужных компьютерных мышей и трекболов. Знаковые и редкие устройства будут добавлены в коллекцию Михаила, а остальные будут безопасно утилизированы на заводе «Экополис».

Выставка продлится до 11 мая в Московском Яндекс Музее на Парке культуры, затем переедет в Музей в Санкт-Петербурге, где будет открыта для посетителей с 15 мая по 11 июня. Наконец, экспонаты вернутся в Москву, в Музей на Павелецкой, и выставка завершится 12 июля.