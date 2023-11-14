Xbox получил шоколадную версию контроллера к релизу фильма «Вонка»

Xbox, совместно с Warner Bros., представили уникальные версии консоли Series X и беспроводного контроллера Wireless Controller, вдохновленные грядущим кинолентой «Вонка», где главную роль исполняет Тимоти Шаламе. Новый геймпад представляет собой «первый официально съедобный контроллер Xbox», изготовленный из 100% натурального шоколада и упакованный в золотую фольгу.

Дизайн Xbox Series X также напоминает большую плитку шоколада, но Xbox ясно подчеркивает, что консоль, несмотря на внешние сходства, не является съедобной. Оба “устройства” становятся предметом розыгрыша в X-аккаунте Xbox: для участия необходимо подписаться на профиль и поделиться публикацией. В акции могут принять участие совершеннолетние пользователи из стран, где доступны Xbox.

Премьера фильма «Вонка» запланирована на 15 декабря. Картина является приквелом к киноленте «Чарли и шоколадная фабрика». За режиссуру проекта отвечает Пол Кинг, известный по работе над «Приключениями Паддингтона».