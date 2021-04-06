Will.i.am выпустил умную маску Xupermask за $299

Участник группы Black Eyed Peas Уильям Джеймс Адамс, также известный как will.i.am, выпустил защитную маску Xupermask. Она функциональная, обладает сменными фильтрами HEPA, встроенной подсветкой, двумя трёхскоростными вентиляторами, а также беспроводными наушниками.

Маска оснащена магнитными креплениями для комплектных беспроводных наушников с активной системой шумоподавления и встроенными микрофоном. За их соединение отвечает Bluetooth 5.0 и чипсет QCC5124 от Qualcomm. Время автономной работы от одного заряда составляет 7 часов, а подзарядка осуществляется через специальные разъёмы в маске.

Стоимость маски Xupermask составляет $299. В продаже она появится с 8 апреля в чёрном и белом цветах. Также в комплекте идёт переносной кейс, запасные фильтры HEPA на три месяца, накладки для наушников, кабель для зарядки и тканевая маска. Новинка будет доступна в США, Канаде, Великобритании и в странах ЕС.