Valve зарегистрировала торговую марку NEON PRIME

Компания Valve произвела регистрацию новой торговой марки под названием «NEON PRIME». Судя по описанию, она будет заниматься игровым программным обеспечением.

В сентябре гейм-дизайнер Valve Грег Кумер (Greg Coomer) заявил, что компания ведёт работу над большим количеством проектов. Предположительно, их разработкой и будет заниматься никому не известная NEON PRIME.

Кроме того, Valve уже отменила систему бронирования для портативной консоли Steam Deck и по слухам, занялась работать над новой версией VR-устройства.

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