В сервисах Тинькофф Банка произошел сбой

Многочисленные жалобы пользователей “Тинькофф Банка” начали активно появляться на портале Downdetector.
Практически у всех возникли проблемы со входом в систему банка, а также сторонних сервисах. У 92% нет возможности зайти в банк, 5% не может войти в любое приложение от Тинькофф, а остальные жалуются на невозможность совершить денежный перевод.
В основном жалобы связаны с бесконечной загрузкой при авторизации в приложении. Официальных комментариев от представителей “Тинькофф Банка” пока нет.
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