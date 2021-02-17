В сервисах Тинькофф Банка произошел сбой

Многочисленные жалобы пользователей “Тинькофф Банка” начали активно появляться на портале Downdetector.

Практически у всех возникли проблемы со входом в систему банка, а также сторонних сервисах. У 92% нет возможности зайти в банк, 5% не может войти в любое приложение от Тинькофф, а остальные жалуются на невозможность совершить денежный перевод.

В основном жалобы связаны с бесконечной загрузкой при авторизации в приложении. Официальных комментариев от представителей “Тинькофф Банка” пока нет.