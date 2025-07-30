В России увеличились сроки подключения домашнего интернета

В России резко выросли сроки подключения проводного интернета. По данным исследования сервиса «101 Интернет», 24,9% заявок, оформленных в июне и июле 2025 года, были выполнены позже 30 дней. Анализ охватил более 2500 обращений по линии федеральных и региональных провайдеров, включая «Ростелеком», МТС, «Транстелеком», «Уфанет» и других операторов.

Как отмечают исследователи, спрос на подключение был неравномерным. В одних регионах он снижался, в других — кратно возрастал. Лидерами по доле заявок с задержкой стали Псковская, Томская и Смоленская области. В отдельных населённых пунктах Подмосковья очередь на подключение, по словам собеседника «Ведомостей», растянулась до ноября.

Рост подтверждают и крупные провайдеры. В «Транстелекоме» заявили, что в ряде регионов количество обращений выросло втрое. В «Мегафоне» зафиксировали рост заявок на 20% по сравнению с прошлым годом. По информации «Ростелекома», с начала лета число обращений на подключение интернета увеличилось в среднем на 12–15%.

Эксперты связывают всплеск спроса с отключениями мобильной связи, которые участились в 2025 году. Только в июне, по данным проекта «На связи», зафиксировано 655 случаев отключений в разных регионах страны. Власти объясняют сбои необходимостью обеспечения безопасности, в том числе в условиях угрозы атак беспилотников.

На фоне происходящего операторы обсуждают с Минцифры возможность выделения критически важного трафика. По информации Forbes, предлагается сохранять доступ к Госуслугам, экстренным уведомлениям и банковским приложениям даже в условиях блокировки интернета.