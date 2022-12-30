«Яндекс», VK, «Сбер» и «Ростелеком» хотят создать мобильную ОС на базе Android

Российские компании «Яндекс», VK, «Сбер» и «Ростелеком» при участии Минцифры РФ планируют создать компанию для разработки новой мобильной операционной системы на базе Android.

Новую ОС построят на базе открытого исходного кода Android Open Source Project (AOSP), также планируется создать набор мобильных сервисов для замены Google Mobile Services (GMS).

Как отмечается, новинка будет существовать параллельно с «Авророй» от «Ростелекома», поскольку новая система будет рассчитана на обычных пользователей, а «Аврора» — на государственный и корпоративный сегмент.

Предполагается, что запуск новой мобильной ОС окажется проще и дешевле, чем развитие «Авроры». Ведь для Android уже есть готовые приложения, а также магазин RuStore. Предполагается, что новая ОС появится через год.