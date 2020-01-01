В Индии представили умный электроскутер

Все больше и больше появляется устройств, созданных согласно новым технологиям. На этот раз отличились представители индийской компании Ather Energy, которая специализируется на производстве электрических автомобилей. Но в этот раз они модернизировали выпущенные ранее электроскутер Ather 450. Теперь он «умный».

Модель Ather 450x – это улучшенная версия Ather 450. Если говорить о технической составляющей этого средства передвижения, то здесь стоит упомянуть наличие модулей 4G и Wi-Fi, чипсета Snapdragon 212, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ (даже не сразу поймешь, что речь идет не о смартфоне).

Есть здесь и 7-дюймовый ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой. «Мозги» электроскутера работают под управление Android OS, которая поставляется с открытым исходным кодом. Данные со скутера могут передаваться на смартфон посредствам технологии Bluetooth.

Отдельно стоит выделить автономность, которая позволяет на одном заряде проехать около 85 км. Заслуживает внимание и трансмиссия, которая позволяет всего за 6,5 секунд разогнаться до 60 км/час. В течении одной минуты зарядки, аккумулятор пополняет баланс на 1,5 км. Стоимость модели Ather 450x составляет 1390 долларов. В продаже данное транспортное средство появится в июле в Индии. О выходе на международный рынок информации пока нет.