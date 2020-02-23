Тинькофф начал оформление виртуальных SIM-карт

Наконец для абонентов «Тинькофф Мобайл» стало возможным подключить eSim, об этом накануне заявил представитель «Тинькофф».

Функция eSIM позволяет подключать гаджет к сотовой сети без использования обычной сим-карты. Любому абоненту достаточно сканировать QR-код на любой рекламной вывеске.

Оформить eSIM виртуального оператора все абоненты и клиенты банка смогут удаленно, через приложение. Сразу после оформления становится возможным пользоваться услугами «Тинькофф Мобайл».

Услуга предоставлена во всех точках, где мобильный оператор предоставляет свои услуги. На данный момент задействовано более 60 регионов РФ.

«Тинькофф» стал вторым оператором, подключившим eSim. Год назад это уже сделал Tele2 в тестовом режиме, но долго испытание не продлилось. Через пару дней после запуска услуги Минкомсвязи остановило оператора в оформление электронных сим-карт. Затем уже в сентябре после «разрешения всех вопросов касающихся безопасности» оператор запустил eSim снова.

В скором времени запуск eSim ожидается и от оператора МТС, как только решатся все правовые и технические вопросы, связанные с удаленной идентификацией абонентов.

Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS Max, iPhone XS и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Microsoft Surface и Apple, а также в «умных» часах Samsung, Huawei и Apple.