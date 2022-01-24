Тинькофф изменил условия для фиксированного кэшбека

Банк Тинькофф изменил условия тарифов для дебетовых карт. Теперь тот самый 1% кэшбека от всех покупок автоматически начисляться не будет. Об этом стало известно из приложения банка.

Долгое время Тинькофф предлагал своим клиентам 1% кэшбека со всех покупок и 3% на выбранные категории.

Теперь в поле, где нужно выбирать категории повышенного кэшбека («Красота», «Аптеки», «Зоотовары» и прочие) можно отметить 4 категории вместо трех. Одной из категорий будет 1% от всех покупок. Банк заявил, что строка с предложением получать 1% будет присутствовать всегда. Однако, есть предположения, что подобное делается, чтобы позже отменить этот бонус полностью.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.