TikTok возобновил доступ к новым видео в России, но есть нюанс

Некоторые пользователи соцсети TikTok из России получили возможность просматривать новый контент. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на работающие с блогерами агентства и собственного корреспондента.

Публикация видеороликов и просмотр нового контента стали доступны в конце 2023 – начале 2024 года. Помимо этого, у некоторых бизнес-кабинетов вновь появилась возможность запускать таргетированную рекламу. Однако, часть пользователей сообщила, что спустя время возможность просмотра новых видео вновь пропала.

Эксперты разделились во мнении: некоторые предполагают, что таким образом TikTok постепенно возвращается в Россию, а другие – что это следствие сбоев, например, при обновлении инфраструктуры.

Официальный представитель TikTok отметил, что никаких изменений с марта 2022 года, когда соцсеть ограничила свой функционал для россиян, не было.