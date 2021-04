Take My Muffin: первый анимационный сериал, финансируемый криптосообществом

Видеосервис PREMIER, Телеканал 2×2 и студия Toonbox прямо сейчас работает над новым анимационным сериалом для взрослых – Take My Muffin. Это первый мультимедийный проект, который финансируется криптосообществом. Акционером можно стать, купив NFT-токен Take My Muffin на площадке Rarible. Об этом рассказал продюсер проекта Павел Мунтян. Сериал выйдет на видеосервисе PREMIER и в эфире Телеканала 2×2 в начале 2022 года.

Мультфильм расскажет про единорога, который потерял память, но обладает суперспособностью — спонтанно выдавать гениальные идеи стартапов. Чтобы вернуть воспоминания, герой начинает работать с экстравагантным бизнесменом, трехглазым котом по имени Рок.

Создатели сериала рассказывают, что Take My Muffin — это путешествие в кислотную версию Кремниевой долины, где роботы соседствуют с драконами и ходячими картошками, а инвесторы — вкладываются в галлюциногенные козявки и межвидовые переходники для гениталий.

Каждый желающий может стать участником мультсериала, купив NFT-токен Take May Muffin на площадке Rarible. Создатели выпустят и продадут только 350 NFT (250 больших и 100 маленьких). После покупки участники получаю 1000 или 100 TMM-токенов соответственно. Данные токены путем голосования позволяют принимать административные и стратегические решения. Однако влиять на творческую составляющую инвесторы не смогут. Решения будут приниматься всеми криптоучастниками – для этого на сайте сериала (tmm.world) будет создан отдельный вход через web3 (Metamask), где будет доступна функция голосования, а также открыт доступ к рабочим материалам сериала. Именно участники проекта получат доступ ко всем материалам проекта и будут знать, как устроен каждый из слоев пирога Take My Muffin.

Продюсер и сценарист проекта – Павел Мунтян, один из самых влиятельных деятелей анимационного кино в России и создатель студии Toonbox (Mr. Freeman, «Куми-Куми», «Приключения Ам-Няма»).

Take My Muffin – один из новых проектов видеосервиса PREMIER и телеканала 2X2 для поклонников взрослой анимации. Ранее партнёры анонсировали, что будут совместно продюсировать анимационный контент для взрослой аудитории. В 2021-2022 годах к запуску готовятся ещё несколько анимационных сериалов. Среди партнеров по производству – известные российские и международные компании.