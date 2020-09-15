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Новости

Стали известны российские цены на Sony PS5

В рамках вчерашней презентации Sony озвучила цены на свою новую консоль PlayStation 5. Рекомендуемая стоимость в мире составила $499 (37 тысяч рублей) за версию с дисководом, а версия без дисковода будет значительно дешевле – $399 (30 тысяч рублей).

Однако в России цены будут существенно выше — 46990 рублей за обычную модель и 37990 рублей за цифровую версию. Старт продаж ожидается с 19 ноября.

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На релизе консоль получит сразу несколько эксклюзивов (в том числе временных), а подписчики PS Plus смогут дополнительно сыграть в такие игры:

  • God of War;
  • The Last of Us Remastered;
  • Uncharted 4: A Thief’s End;
  • inFamous: Second Son;
  • The Last Guardian;
  • Ratchet & Clank;
  • Persona 5;
  • Detroit: Become Human;
  • Bloodborne;
  • Until Dawn;
  • Batman: Arkham Knight;
  • Fallout 4;
  • Battlefield 1;
  • Until Dawn;
  • Monster Hunter World;
  • Final Fantasy 15;
  • Mortal Kombat X;
  • RESIDENT EVIL 7.

Напомним, что консоль получит мощный гибридный процессор AMD Zen 2 с поддержкой многопоточности и трассировки лучей (графика RDNA 2), скоростной SSD-накопитель на 825 ГБ и новый геймпад DualSense. Последний характеризуется адаптивными курками, тактильной обратной связью и другими особенностями.

Источник:
pstationblog
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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