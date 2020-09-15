Стали известны российские цены на Sony PS5

В рамках вчерашней презентации Sony озвучила цены на свою новую консоль PlayStation 5. Рекомендуемая стоимость в мире составила $499 (37 тысяч рублей) за версию с дисководом, а версия без дисковода будет значительно дешевле – $399 (30 тысяч рублей).

Однако в России цены будут существенно выше — 46990 рублей за обычную модель и 37990 рублей за цифровую версию. Старт продаж ожидается с 19 ноября.

На релизе консоль получит сразу несколько эксклюзивов (в том числе временных), а подписчики PS Plus смогут дополнительно сыграть в такие игры:

God of War;

The Last of Us Remastered;

Uncharted 4: A Thief’s End;

inFamous: Second Son;

The Last Guardian;

Ratchet & Clank;

Persona 5;

Detroit: Become Human;

Bloodborne;

Until Dawn;

Batman: Arkham Knight;

Fallout 4;

Battlefield 1;

Until Dawn;

Monster Hunter World;

Final Fantasy 15;

Mortal Kombat X;

RESIDENT EVIL 7.

Напомним, что консоль получит мощный гибридный процессор AMD Zen 2 с поддержкой многопоточности и трассировки лучей (графика RDNA 2), скоростной SSD-накопитель на 825 ГБ и новый геймпад DualSense. Последний характеризуется адаптивными курками, тактильной обратной связью и другими особенностями.