Стали известны российские цены на Sony PS5

В рамках вчерашней презентации Sony озвучила цены на свою новую консоль PlayStation 5. Рекомендуемая стоимость в мире составила $499 (37 тысяч рублей) за версию с дисководом, а версия без дисковода будет значительно дешевле – $399 (30 тысяч рублей).
Однако в России цены будут существенно выше — 46990 рублей за обычную модель и 37990 рублей за цифровую версию. Старт продаж ожидается с 19 ноября.
На релизе консоль получит сразу несколько эксклюзивов (в том числе временных), а подписчики PS Plus смогут дополнительно сыграть в такие игры:
- God of War;
- The Last of Us Remastered;
- Uncharted 4: A Thief’s End;
- inFamous: Second Son;
- The Last Guardian;
- Ratchet & Clank;
- Persona 5;
- Detroit: Become Human;
- Bloodborne;
- Until Dawn;
- Batman: Arkham Knight;
- Fallout 4;
- Battlefield 1;
- Until Dawn;
- Monster Hunter World;
- Final Fantasy 15;
- Mortal Kombat X;
- RESIDENT EVIL 7.
Напомним, что консоль получит мощный гибридный процессор AMD Zen 2 с поддержкой многопоточности и трассировки лучей (графика RDNA 2), скоростной SSD-накопитель на 825 ГБ и новый геймпад DualSense. Последний характеризуется адаптивными курками, тактильной обратной связью и другими особенностями.
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