Смартфоны Xiaomi могут запретить в Финляндии из-за «спонсирования» России

Финские ритейлеры начинают отказываться от продаж смартфонов Xiaomi, так как китайская компания продолжает поставлять свою продукцию в Россию на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

Некоторые западные компании уходят с российского рынка, но Xiaomi продолжает заниматься продажей гаджетов и помогать компаниям внедрять новые технологические продукты на российском рынке.

Украинские власти обвинили Xiaomi в «спонсировании» действий России и призвали ввести против китайской компании санкции. Однако официального запрета на реализацию товаров данного бренда в Финляндии пока нет, как и санкций со стороны Европейского союза.

Тем не менее, некоторые финские компании-операторы самостоятельно отказываются от китайской продукции, рассматривая продолжающиеся активные продажи Xiaomi на российском рынке как поддержку действий России в Украине. Например, оператор Elisa серьезно сократила ассортимент устройств Xiaomi, а Telia и DNA вовсе прекратили сотрудничество с китайской компанией.

На этом фоне ряд других финских компаний, например, Gigantti и Verkkokauppa.com, продолжают продавать продукцию Xiaomi несмотря на то, что она работает в России. В частности, ритейлеры ссылаются на отсутствие санкций в отношении компании.