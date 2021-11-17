Смартфон ZTE Axon 30 Ultra получил более 20 ГБ оперативной памяти

Китайский бренд ZTE сообщил в выпуске своей обновлённой версии флагманского смартфона Axon 30 Ultra. Он получил не только топовую начинку, но также огромный объём оперативной памяти. Как сообщается, у смартфона ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition есть 18 ГБ ОЗУ и накопитель UFS 3.1 на 1 ТБ.

Помимо этого, поддерживается функция виртуального расширения памяти за счёт флеш-накопителя, что даёт более 20 ГБ оперативки. На сегодняшний день это рекорд для мобильных устройств.

Помимо этого, «аэрокосмический» смартфон поддерживает возможность объединения изображений с нескольких камер для повышения качества снимка. Хотя подробностей о ней пока нет.

Что касается самих камер, то основная включает в себя четыре модуля, три из них получили сенсоры по 64 МП. А последняя, на 8 МП, оснащена объективом с 5-кратным оптическим зумом.

Другие особенности включают в себя экран с частотой 144 Гц, процессор Snapdragon 888 и аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой 66-ваттной зарядки. Цена не сообщается, но менее продвинутая версия с 16 ГБ + 1 ТБ стоит в Китае $1045. Так что Aerospace Edition однозначно будет дороже.