Samsung добавила на российский сайт новые модели устройств

Официальный российский сайт Samsung неожиданно обновился. На нём появились новые модели смартфонов, а также ряд других устройств. Об этом сообщили The GEEK сразу несколько читателей.

На сайт добавили недавно представленные складные смартфоны Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, а также смарт-часы Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro и Galaxy Watch5 Pro LTE. Кроме того, каталог пополнился наушниками Galaxy Buds2 Pro.

Российская стоимость новинок не указывается, а вместо кнопки «Добавить в корзину» отображается «Нет в наличии».

Напомним, что продажи новинок Samsung стартовали по всему миру 26 августа.

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