Samsung представила флагманские наушники Galaxy Buds 2 Pro

Компания Samsung во время презентации показала новое поколение «продвинутых» наушников – Galaxy Buds 2 Pro. В отличие от прошлых Galaxy Buds Pro (обзор), наушники изменились в плане дизайна и характеристик.

За звук отвечают 10-миллиметровые драйверы и 5,3-миллиметровые твитеры, а также настройка от аудиобренда AKG. Все это способствует воспроизведению 24-битного аудио Hi-Fi через собственный кодек на смартфонах Samsung.

Встроенные аккумуляторы обеспечивают автономную работу до 5 часов с ANC и на 8 часов без него. При помощи кейса можно продлить заряд до 13 или 21 часов соответственно.

Из интересного: появилась функция «360 Audio». Она создаёт пространственное звучание, как это реализовано в AirPods Pro и AirPods 3.

Фото The Verge

Активное шумоподавление и режим прозрачности также на месте. Продвинутый массив состоящих из трёх микрофонов также обеспечивает чистую передачу голоса. Во время разговоры, наушники распознают голос пользователя, приглушают звук и при помощи микрофонов усиливают окружающие звуки.

Продажи Galaxy Buds 2 Pro начнутся с 26 августа по цене 229 долларов (около 14 000 рублей).

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