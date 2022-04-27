Владельцы техники Apple в России подали коллективный иск из-за отключения Apple Pay

Российские пользователи техники Apple требуют выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.

26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к ООО «Эппл Рус» в Пресненский районный суд Москвы. В иске указывается, что владельцы техники Apple получили устройства с исправной функцией Apple Pay, а после её отключения – произошло нарушение закона о защите прав потребителя.

Напомним, 11 марта Apple Pay и Google Pay перестали поддерживать российские карты Visa и Mastercard после приостановки платёжных систем из России. Уже 24 марта Apple начала отключать от Apple Pay российские карты «Мир».

Ранее был найден способ обойти ограничения Apple Pay при помощи ранее добавленных карт «Мир», но спустя сутки они снова отключались.

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