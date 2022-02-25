Apple Pay и Google Pay перестанут поддерживать карты санкционных банков

Карты российских банков, попавших под санкции, перестанут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата при помощи карт доступна на всей территории России. Об этом сообщает Центробанк.

Речь идет о картах банков ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия.

При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей… Заявил ЦБ

Кроме того, такими картами нельзя будет расплачиваться в онлайн-магазинах и сервисах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Выпущенные карты продолжат работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений.

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