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Новости

Realme представила «гоночный» смартфон GT NEO 3T

Realme выпустила смартфон GT NEO 3T. Новинка уже доступна для предзаказа в некоторых странах по цене от $470.

Устройство получило 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 870, объем оперативной памяти — 8 Гб, встроенной — 128/256 Гб.

Основная камера тройная: главный датчик на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп + 2-мегапиксельный макрообъектив. У фронтальной камеры 16 Мп.

Также Realme GT NEO 3T наделили батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Версия с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти предлагается за $470, за 256 Гб встроенной памяти придется отдать $510. Смартфон доступен в трех цветах: желтом и белом в «шашечку» и более базовом черном.

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Источник:
Gsmarena

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