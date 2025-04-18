Продажи мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic начались в России

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж в России новых мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic. Новинки позиционируются как устройства для гейминга и профессиональной работы.
Характеристики Thunderobot Zero Q360 Epic
- Диагональ: 26,5 дюйма
- Разрешение: QHD (2560 × 1440)
- Тип матрицы: QD-OLED
- Частота обновления: 360 Гц
- Время отклика: 0,03 мс (GtG)
- Яркость: до 1000 кд/м²
- Углы обзора: 178°
- Цветовой охват: 100% sRGB, 99% DCI-P3
- Прочее: поддержка Adaptive Sync, HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 1.4, USB-A × 2, USB-B, USB-C (с функцией зарядки), функция KVM (Keyboard, Video, Mouse)
Характеристики Thunderobot Zero UW165 Epic
- Диагональ: 31,5 дюйма
- Разрешение: 4K UHD (3840 × 2160)
- Тип матрицы: QD-OLED
- Частота обновления: 165 Гц
- Время отклика: 0,03 мс (GtG)
- Яркость: до 1000 кд/м²
- Углы обзора: 178°
- Цветовой охват: 100% sRGB, 99% DCI-P3
- Прочее: поддержка HDR, PBP (картинка рядом с картинкой) и PIP (картинка в картинке), технологии защиты зрения Low Blue Light и Adaptive Sync, HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 1.4, USB-A × 2, USB-B, USB-C, USB-hub, функция Game Plus, функция KVM
Цены и доступность
- Thunderobot Zero Q360 Epic — 84 990 рублей
- Thunderobot Zero UW165 Epic — 119 990 рублей
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