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Продажи мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic начались в России

Для работы и игр.

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж в России новых мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic. Новинки позиционируются как устройства для гейминга и профессиональной работы.

Характеристики Thunderobot Zero Q360 Epic

  • Диагональ: 26,5 дюйма
  • Разрешение: QHD (2560 × 1440)
  • Тип матрицы: QD-OLED
  • Частота обновления: 360 Гц
  • Время отклика: 0,03 мс (GtG)
  • Яркость: до 1000 кд/м²
  • Углы обзора: 178°
  • Цветовой охват: 100% sRGB, 99% DCI-P3
  • Прочее: поддержка Adaptive Sync, HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 1.4, USB-A × 2, USB-B, USB-C (с функцией зарядки), функция KVM (Keyboard, Video, Mouse)

Характеристики Thunderobot Zero UW165 Epic

  • Диагональ: 31,5 дюйма
  • Разрешение: 4K UHD (3840 × 2160)
  • Тип матрицы: QD-OLED
  • Частота обновления: 165 Гц
  • Время отклика: 0,03 мс (GtG)
  • Яркость: до 1000 кд/м²
  • Углы обзора: 178°
  • Цветовой охват: 100% sRGB, 99% DCI-P3
  • Прочее: поддержка HDR, PBP (картинка рядом с картинкой) и PIP (картинка в картинке), технологии защиты зрения Low Blue Light и Adaptive Sync, HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 1.4, USB-A × 2, USB-B, USB-C, USB-hub, функция Game Plus, функция KVM

Цены и доступность

  • Thunderobot Zero Q360 Epic — 84 990 рублей
  • Thunderobot Zero UW165 Epic — 119 990 рублей
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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