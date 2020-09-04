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Новости

Объявлены российские цены на игры для PlayStation 5

Sony раскрыла цены на игры и аксессуары для PlayStation 5 в России. Сообщается, что новые игры будут стоить у нас до 5499 рублей включительно. В Европе же цена достигнет 80 евро (7 тысяч рублей).

Список игр на релизе с ценами выглядит так:

  • Demon’s Souls — 5 499 рублей
  • Destruction AllStars — 5 499 рублей
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 4 299 рублей
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 5 499 рублей
  • Sackboy A Big Adventure — 4 999 рублей.

А вот сколько придётся заплатить за аксессуары:

  • Геймпад DualSense — 5 799 рублей
  • Гарнитура PULSE 3D — 8 299 рублей
  • HD камера PlayStation — 4 999 рублей
  • Приложение Media Remote — 2 499 рублей
  • Зарядная станция для двух DualSense — 2 499 рублей.

Также напомним, что сама консоль будет существенно дороже в России. «Бездисковая» версия обойдётся в 37990 рублей, а версия с дисководом — 46990 рублей. К слову, они получат разные упаковки: чёрную и белую соответственно.

  • 1600325400 Snimok Ekrana 2020 09 17 094755
  • 1600325400 Snimok Ekrana 2020 09 17 094809
Источник:
PlayStation
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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