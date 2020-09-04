Объявлены российские цены на игры для PlayStation 5

Sony раскрыла цены на игры и аксессуары для PlayStation 5 в России. Сообщается, что новые игры будут стоить у нас до 5499 рублей включительно. В Европе же цена достигнет 80 евро (7 тысяч рублей).

Список игр на релизе с ценами выглядит так:

Demon’s Souls — 5 499 рублей

Destruction AllStars — 5 499 рублей

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 4 299 рублей

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 5 499 рублей

Sackboy A Big Adventure — 4 999 рублей.

А вот сколько придётся заплатить за аксессуары:

Геймпад DualSense — 5 799 рублей

Гарнитура PULSE 3D — 8 299 рублей

HD камера PlayStation — 4 999 рублей

Приложение Media Remote — 2 499 рублей

Зарядная станция для двух DualSense — 2 499 рублей.

Также напомним, что сама консоль будет существенно дороже в России. «Бездисковая» версия обойдётся в 37990 рублей, а версия с дисководом — 46990 рублей. К слову, они получат разные упаковки: чёрную и белую соответственно.