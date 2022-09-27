NVIDIA решила проблемы с «тормозами» в играх на Windows 11 22H2

Недавнее обновление Windows 11 вызвало проблемы на игровых ПК с видеокартами NVIDIA. После его установки начали тормозить игры, частота кадров упала, а загрузка графического процессора составила порядка 5% вместо 80%. Многие поспешили удалить обновление или даже попытались перейти на Windows 10. Но, как оказалось, «зелёная команда» уже предложила своё решение.

Там выпустили бету программного обеспечения GeForce Experience под номером 3.26, которая решает данную проблему. Она устраняет просадки и «тормоза» в играх. Обновление можно скачать автоматически или вручную.

После скачивания и установки надо включить опцию «Включить экспериментальные функции» в разделе настроек. После этого нужно закрыть программу, подождать 30 секунд и запустить, чтобы система установила новые файлы. Утверждается, что это поможет.

В бете GeForce Experience 3.26 также добавили настройки оптимизации для более чем 50 новых игр и некоторые новые возможности для карт GeForce RTX 4000. Отметим, что стабильная версия выйдет позже.

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