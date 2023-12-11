Нейросеть YandexART сгенерирует изображения новогодних — их можно разместить на главной странице Яндекса

К наступлению Нового года нейросеть YandexART представит возможность создавать реалистичные изображения новогодних украшений в нескольких стилях через новый режим «Шедеврум». Созданные изображения смогут украсить цифровую ёлку на главной странице Яндекса. Для создания праздничной атмосферы будет использоваться специальная функция «Ёлочная игрушка» в приложении Шедеврум.

Для того чтобы украшение попало на главную страницу Яндекса, необходимо сгенерировать изображение игрушки с помощью нового режима «Шедеврум» и выбрать опцию «Отправить на ёлку» перед его публикацией.

Каждый участник сможет получить подарок, включая скидку на покупку умных устройств, специальные условия для подписки на Плюс с повышенным кешбэком, а также скидки на Маркете, Лавке, Еде, Доставке, Путешествиях и Афише, дополнительное пространство на Яндекс Диске и многое другое.

«Ёлочная игрушка» стала первым специальным режимом генерации в Шедевруме, который уже доступен для всех пользователей.