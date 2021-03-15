Названы цены смартфонов Samsung Galaxy A52 и A72

На 17 марта компания Samsung запланировала презентацию Galaxy Awesome Unpacked. И на ней, как ожидается, покажут новые смартфоны Galaxy A52 и A72. По данным источника, уже известны их цены.
Итак, версия Galaxy A52 на 6/128 ГБ будет стоить 26 499 индийских рупий — около 27 тысяч рублей по курсу. Та же модель на 8/128 ГБ оценена в 27 999 рупий (более 28 тысяч рублей). Galaxy A72 на 8/128 ГБ стоит 34 449 рупий (около 35 тысяч рублей), а вариант на 8/256 ГБ — 37 999 рупий (более 38 тысяч рублей).
Отметим, что новинки будут дороже, чем A51. Но при этом они получат новый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, защиту корпуса от воды IP57, более новый процессор и другой дизайн.
Данных о начале продаж пока нет.
Вливайтесь в общение