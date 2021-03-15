Названы цены смартфонов Samsung Galaxy A52 и A72

На 17 марта компания Samsung запланировала презентацию Galaxy Awesome Unpacked. И на ней, как ожидается, покажут новые смартфоны Galaxy A52 и A72. По данным источника, уже известны их цены.

Samsung Galaxy A52 & A72 India Prices!



Galaxy A52 (4G):

6/128GB- ₹26,499

8/128GB- ₹27,999



Galaxy A72 (4G):

8/128GB- ₹34,499

8/256GB- ₹37,999



Both come with a 90hz AMOLED Display & Snapdragon 720G. Galaxy A52 5G might not launch in India. Thoughts?#SamsungUnpacked pic.twitter.com/wkOIbQXwWC — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 15, 2021

Итак, версия Galaxy A52 на 6/128 ГБ будет стоить 26 499 индийских рупий — около 27 тысяч рублей по курсу. Та же модель на 8/128 ГБ оценена в 27 999 рупий (более 28 тысяч рублей). Galaxy A72 на 8/128 ГБ стоит 34 449 рупий (около 35 тысяч рублей), а вариант на 8/256 ГБ — 37 999 рупий (более 38 тысяч рублей).

Отметим, что новинки будут дороже, чем A51. Но при этом они получат новый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, защиту корпуса от воды IP57, более новый процессор и другой дизайн.

Данных о начале продаж пока нет.