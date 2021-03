Названы цены смартфонов Samsung Galaxy A52 и A72

Samsung Galaxy A52 & A72 India Prices!



Galaxy A52 (4G):

6/128GB- ₹26,499

8/128GB- ₹27,999



Galaxy A72 (4G):

8/128GB- ₹34,499

8/256GB- ₹37,999



Both come with a 90hz AMOLED Display & Snapdragon 720G. Galaxy A52 5G might not launch in India. Thoughts?#SamsungUnpacked pic.twitter.com/wkOIbQXwWC