Microsoft не планирует сворачивать деятельность в России

Microsoft не намерена прекращать деятельность своих российских юридических лиц. Об этом свидетельствуют бухгалтерские отчетности корпорации за 2023 год.

В России сохранятся такие юридические структуры Microsoft, как «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус». В то время как будущее «Майкрософт мобайл рус» остается под вопросом.

Microsoft, присутствующая на российском рынке с мая 2004 года, начала масштабное сокращение своего бизнеса в стране в марте 2022 года. За 2022 год был уволен весь штат российского офиса, который на конец 2021 года насчитывал более 370 сотрудников. На данный момент в структуре российских представительств Microsoft остаются только два сотрудника, в том числе генеральный директор всех местных юрлиц компании Бенджамин Оуэн Орндорфф.

Доходы Microsoft от деятельности в России, согласно финансовым отчетам, в 2022 году достигли примерно 6,87 млрд рублей, но затем существенно снизились до около 217 млн рублей в 2023 году. Чистая прибыль компании также уменьшилась с 178,3 млн рублей в 2022 году до 141 млн рублей в 2023 году. При этом основную часть доходов компании по-прежнему формирует «Майкрософт рус».