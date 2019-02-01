Microsoft хочет отменить платную подписку для онлайн-игр на Xbox
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Новости

Microsoft хочет отменить платную подписку для онлайн-игр на Xbox

Инсайдер Klobrille сообщил, что Microsoft собирается отказаться от платной подписки для мультиплеерных игр. Это касается именно консолей Xbox. В качестве причины он назвал необходимость создать единую экосистему между консолями, ПК и xCloud, а платные подписки на онлайн-игры только мешают этому.

Также инсайдер заявил, что важнее не сам факт отмены, а то, когда компания это сделает. Он также отметил, что удорожание подписки Xbox Live Gold лишь оттолкнёт игроков.

Косвенным подтверждением намерения является сокращение срока платной подписки — 30 дней и три месяца подписки вместо максимальной годичной версии, которая была ранее.

Кроме того, несколько дней назад о возможной отмене платного онлайна на Xbox говорил и редактор VentureBeat Джефф Граб. И хотя он не уточнял подробностей, но сам факт появления такой информации любопытен.

Вероятно, Microsoft хочет акцентировать внимание на Xbox Game Pass Ultimate, куда пока что входит Gold, Game Pass, а также в будущем — Project xCloud. Это позволит объединить все сервисы под одним крылом.

Помимо этого, Klobrille сообщил, что на презентации игр Microsoft, которая пройдёт 23 июля, покажут трейлер новой Fable. При этом, по его словам, представят не геймплей, а именно простой ролик.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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