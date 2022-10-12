Ритейлеры возобновили продажи MS Office 365 в России

В магазинах поставщиков лицензионного программного обеспечения AllSoft и Softline появился офисный пакет Microsoft. По данным «Известий», компания Microsoft решила возобновить поставки лицензий в Россию.

Мы действуем полностью в соответствии с официальной позицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня следующая: приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов заказчики могут продлевать существующие лицензии с помесячной оплатой. AllSoft

Аналогичная ситуация обстоит в Softline. Лицензионные ключи активируются только на территории России. При этом стоимость подписки стала дешевле — год 5990 рублей (вместо 7490 рублей).

Напомним, что в марте 2022 года, Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и услуг в России. Также в сентябре Microsoft ограничила в России обновления Windows 10 и 11.

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