Комик Антон Шастун стал амбассадором смартфона realme 11 в России

Впервые за 4 года присутствия на российском рынке, бренд realme привлекает амбассадора в рамках рекламной кампании новых продуктов. Лицом смартфона realme 11, станет комик Антон Шастун.

По словам представителей realme, они рассчитывают через амбассадора, донести до аудитории свои ценности.

Ранее бренд выпускал устройства в сотрудничестве с известными дизайнерами и художниками, среди которых промышленный дизайнер Наото Фукасава, уличный художник Grafflex, а также дизайнерский бренд Heliot Emil и многие другие.

Официальный выход realme 10 запланирован на 10 октября.