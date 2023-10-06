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Комик Антон Шастун стал амбассадором смартфона realme 11 в России

Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 16:25

Впервые за 4 года присутствия на российском рынке, бренд realme привлекает амбассадора в рамках рекламной кампании новых продуктов. Лицом смартфона realme 11, станет комик Антон Шастун.

По словам представителей realme, они рассчитывают через амбассадора, донести до аудитории свои ценности.

Ранее бренд выпускал устройства в сотрудничестве с известными дизайнерами и художниками, среди которых промышленный дизайнер Наото Фукасава, уличный художник Grafflex, а также дизайнерский бренд Heliot Emil и многие другие.

Официальный выход realme 10 запланирован на 10 октября.

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Источник:
realme
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