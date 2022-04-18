Появились фотографии муляжей всех моделей iPhone 14

Инсайдер ShrimpApplePro опубликовал в своем Twitter фото муляжей всей линейки iPhone 14. Сообщается, что макеты предназначены для производителей чехлов.

Сразу бросаются в глаза блоки камер и линзы, которые стали просто огромными. Это предрекали все аналитики и рендеры. Особенно, изменения видны у Pro-версий. Это объясняется тем, что в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max поставят 48-мегапиксельный датчик вместо 12-мегапиксельного.

Также подтверждается информация, что версии iPhone 14 mini не будет. Вместо нее купертиновцы представят iPhone 14 Max.

Apple может представить линейку iPhone 14 традиционно в сентябре.

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