Hogwarts Legacy получит 4 слота сохранений игры

Представители WB Games начинают всё больше предоставлять информации о грядущей игре Hogwarts Legacy. Так удалось узнать, что в проекте не будет кроссплатформенного сохранения. Например, нельзя будет перенести данные прогресса с ПК на Xbox и наоборот.

Вместо возможности сохранений под одним аккаунтом, игрок сможет задействовать четыре слота для каждого персонажа. В итоге можно будет одновременно проходить игру за четырёх разных героев с других факультетов.

Недавно разработчики опубликовали системные требования Hogwarts Legacy для PC. Также стало известно, что игру можно будет запустить на Steam Deck.