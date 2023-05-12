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Релиз Hogwarts Legacy на Nintendo Switch перенесен на 14 ноября

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Василиса Ларина сегодня в 18:28

Игроки Nintendo Switch будут вынуждены подождать дольше, чем ожидалось, чтобы отправиться в волшебное приключение в мире Хогвартса. Разработчики игры Hogwarts Legacy, которая была выпущена на PS4 и Xbox One несколько месяцев назад, решили перенести дату выпуска на гибридной консоли до 14 ноября.

Hogwarts Legacy

Разработчики объяснили задержку традиционным для игровой индустрии способом: им необходимо больше времени, чтобы сделать версию игры на Nintendo Switch максимально качественной и привлекательной для игроков. В своем заявлении они также выразили благодарность всем за понимание и терпение в ожидании релиза игры.

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