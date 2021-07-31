Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Google прекратит работу со старыми версиями Android

Google предупредила пользователей, что старые версии Android скоро перестанут работать с учетными записями Google.

С 27 сентября все Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Gingerbread потеряют возможность входа в приложения и учетные записи. Google объясняет это тем, что старые прошивки менее защищены.

Это вполне логичное решение, так как версии до Android 2.3.7 (Gingerbread) вышли около 10 лет назад. Скорее всего, это нововведение коснется небольшого числа пользователей, но проверить свой смартфон стоит.

Источник:
9to5google.com

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить