Google прекратит работу со старыми версиями Android

Google предупредила пользователей, что старые версии Android скоро перестанут работать с учетными записями Google.

С 27 сентября все Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Gingerbread потеряют возможность входа в приложения и учетные записи. Google объясняет это тем, что старые прошивки менее защищены.

Это вполне логичное решение, так как версии до Android 2.3.7 (Gingerbread) вышли около 10 лет назад. Скорее всего, это нововведение коснется небольшого числа пользователей, но проверить свой смартфон стоит.