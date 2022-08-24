Флагманский смартфон Xiaomi 13 появится в России

По всей видимости на российском рынке появится серия Xiaomi 13. Свидетельство об этом есть в базе данных Евразийской Экономической Комиссии, а именно две модели Xiaomi идущие под номерами 2210132G и 2210133.

Любопытно, что нотификационный номер документа начинается с «KZ» (Казахстан), а не обычного «RU», что указывает на желание китайского бренда избежать вторичных санкций. Ввоз KZ-устройств отлично подходит для официального ввоза в Россию.

Кроме того, сертификацию в ЕЭК прошли другие устройства Xiaomi. Речь идёт о моделях Redmi, маркируемые в базе под номерами 22101316G и 22101316UG. Предположительно, это смартфоны Redmi Note 12 и 12 Pro.

Анонс новой серии смартфонов Xiaomi 13 ожидается уже в ноябре.

Больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!