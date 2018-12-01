Энтузиаст добавил АК-47 и М16 в Dark Souls 3

Мододелы зачастую добавляют в игры то, чего изначально не предусматривали разработчики. И речь не только об улучшении внешнего вида, ИИ персонажей и так далее. Нередко туда добавляют совершено безумные вещи. Как вам, например, огнестрельное оружие в Dark Souls 3?

Моддер Forsakensilver добавил в игру полдюжины «стволов», при этом расширение, как утверждается, совместимо и может устанавливаться параллельно с другими модами. Его можно скачать на Nexus Mods.

В числе видом оружия есть AK-47, M16, пистолет-пулемёт Томпсона, ПП Vector, MP5, снайперская винтовка и даже дробовик. При этом автор заявил, что разработал мод для развлечения, потому о сколько-нибудь правильном балансе речи не идёт. Зато с внешним видом и звуковым оформлением всё в порядке.

Во всех видах оружия, кроме снайперской винтовки, предусмотрены полуавтоматический и автоматический режимы огня. В первом требуется больше выносливости. Во втором — падает точность. При этом патроны бесконечны — сказывается игровая механика. Вместо них ограничителем является пресловутая выносливость.

И хотя не совсем понятно, для чего нужна такая модификация, но выглядит это весьма забавно.