Dreame выпустила в России линейку роботов-пылесосов L40

Компания Dreame расширила свою линейку «умных» домашних помощников, представив сразу четыре новые модели роботов-пылесосов: L40s Pro Ultra, L40s Ultra, L40 Ultra AE и L40 Ultra CE.

Флагманский Dreame L40s Pro Ultra

Dreame L40s Pro Ultra – флагманская модель. Она оснащена двигателем TurboForce, обеспечивающим мощное всасывание (19 000 Па), и батареей на 5200 мАч. Робот пылесосит и моет полы, автоматически чистит швабры и опустошает пылесборник. Благодаря пылесборнику 3,2 л он может работать автономно до 100 дней.

Новая система щёток HyperStream Detangling DuoBrush эффективна для разных покрытий и предотвращает наматывание волос. Робот сам определяет тип поверхности и регулирует скорость щёток.

Система EasyLeap позволяет пылесосу преодолевать пороги до 4 см. Технологии AI Action и 3D-освещение помогают L40s Pro Ultra распознавать и объезжать более 180 видов предметов, включая провода и носки. Навигация Pathfinder Smart Navigation поддерживает создание карт до 4 этажей.

Для уборки в узких местах есть технология Dual Flex Arm с выдвижной боковой щёткой SideReach, а MopExtend RoboSwing улучшает манёвренность, позволяя швабрам выдвигаться для уборки вплотную к стенам и в углах.

Пылесос автоматически выбирает режим уборки ковров, поднимая швабры для сухой чистки высоких ворсов. Для владельцев питомцев есть функции распознавания мисок и лотков, а также режим поиска питомца.

Многофункциональная док-станция PowerDock автоматически очищает швабры горячей водой (до 75°C), сушит их горячим воздухом, опустошает пылесборник и доливает воду или моющее средство.

Другие модели линейки Dreame L40

Dreame L40 Ultra AE. Имеет мощность всасывания 19 000 Па и многофункциональную док-станцию PowerDock (автомойка швабр при 75°C, горячая сушка, автозаправка водой/моющим средством, автоопустошение). Есть технология MopExtend RoboSwing. Отличие – в системе щёток (выбор одной из двух) и базовой 3D-навигации (без RGB-камеры флагмана).

Dreame L40s Ultra. Эта модель ориентирована на преодоление препятствий и уборку шерсти. Система EasyLeap позволяет ей проходить пороги до 40 мм (двухуровневые) и 22 мм (одноуровневые). Для шерсти используется система HyperStream с двумя щётками. Мощность всасывания до 19 000 Па. Док-станция PowerDock (автомойка швабр при 70°C, автоопустошение). Отличие от флагмана – однолучевая лидарная навигация (без 3D-света и RGB-камеры) и отсутствие RoboSwing.

Dreame L40 Ultra CE. Базовая модель с мощностью всасывания 13 000 Па, но достаточными характеристиками (TriCut Brush, RoboSwing).

Цены и доступность

Пылесосы доступны для покупки в официальном онлайн-магазине Dreame и магазинах-партнерах по следующим ценам:

Dreame L40 Ultra AE – 64 990 рублей (после 11 августа — 69 990 рублей);

Dreame L40 Ultra CE – 54 990 рублей (59 990 рублей);

Dreame L40s Ultra – 74 990 рублей (79 990 рублей);

Dreame L40s Pro Ultra – 94 990 рублей (99 990 рублей).