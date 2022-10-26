Burger King начнёт продавать вина в России

Сеть ресторанов фастфуда Burger King с 2023 года начнёт предлагать «шампанское или вино» в рознице. Для этого «эксперимента» компания уже получила соответствующие лицензии на продажу алкоголя.

Сперва вина будут продаваться в Burger King на территории аэропорта Внуково. Точные марки алкогольных напитков пока неизвестны.

Эксперты считают, что за счёт появления вин в меню Burger King, средний чек заведений может увеличиться в 2-3 раза. О дальнейших планах в компании не сообщают.

Ранее стало известно, что KFC продаст свои рестораны в России.