Астероид пролетел на рекордно малом расстоянии от Земли

1 октября в 00:47:26 по всемирному координированному времени небольшой астероид 2025 TF пролетел на рекордно малом расстоянии от Земли — над Антарктидой на высоте всего 428 километров, что ниже орбиты МКС.

Это событие стало вторым по близости за всю историю наблюдений. Рекорд по прежнему принадлежит астероиду 2020 VT4, который в ноябре 2020 года прошел на расстоянии около 368 километров.

Несмотря на столь близкий пролет, угрозы столкновения не было. Размер 2025 TF оценивается всего в 1-3 метра, и если бы он вошел в атмосферу, то полностью сгорел.

Примечательно, что астероид удалось обнаружить только после его пролета мимо Земли. Первым о нем сообщил телескоп обсерватории Китт-Пик в Аризоне, а позже выяснилось, что система Catalina Sky Survey зафиксировала его через два часа после максимального сближения.

Сейчас астероид удаляется от нашей планеты, однако расчеты Лаборатории реактивного движения (JPL) показывают, что он вернется в апреле 2087 года. В следующий раз его траектория пройдет на безопасном расстоянии — около 8 миллионов километров, что примерно в 21 раз дальше Луны.

