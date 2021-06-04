Ассистент «Олег» теперь доступен всем абонентам российских операторов

«Тинькофф» открыл бесплатный доступ для всех желающих к собственному телефонному ассистенту «Олегу». Теперь любой абонент российского оператора может воспользоваться ботом и установить его для обработки вызовов. Раннее он был доступен только абонентов виртуального оператора «Тинькофф Мобайл».

Голосовой ассистент «Олег» способен принимать звонки, расшифровывать их, а также записывать весь разговор. Но в первую очередь он направлен на борьбу с мошенниками и телефонным спамом.

В самом «Тинькофф» заявили, что для установки виртуального ассистента «Олега» не нужно устанавливать приложение. Его можно активировать с помощью Telegram или ВКонтакте. После активации он начнёт принимать звонки с неизвестных номеров, которые пользователь решит пропустить или сбросить. В зависимости от слов собеседника, «Олег» подберёт соответствующий стиль общения и поддержит диалог. После чего пользователь получит текстовую расшифровку и запись разговора.

Варианты и способы подключения можно просмотреть на официальном сайте «Тинькофф».

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