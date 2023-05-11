Представлен доступный Sony Xperia 10 V с увеличенным дисплеем и камерой на 48 МП

Sony представила новую модель смартфона из своего семейства Xperia — Xperia 10 V, которая стала наиболее доступной версией устройств компании. Несмотря на то, что Xperia 10 V является младшей моделью, компания сохраняет свой консервативный подход в ее создании, поскольку устройство отличается всего тремя нововведениями по сравнению с предшественником.

Первое нововведение — экран, который был увеличен с 6 до 6,1 дюйма, но разрешение экрана FHD+ и частота остались прежними. Второе — добавлены стереодинамики, а третье — главная камера получила улучшенный сенсор, который был увеличен с 12-Мп до 48-Мп. В остальном устройство осталось практически неизменным, с двукратным телеобъективом и 8-Мп шириком, батареей емкостью 5000 мАч и портом USB-C на протоколе USB 2.0.

Xperia 10 V будет доступна для покупки в июне в четырех расцветках: салатовой, лавандовой, белой и черной по цене 449 евро (38 630 рублей) за модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.