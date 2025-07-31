Amazfit выпустила в России умные часы Balance 2 с автономностью до 21 дня

Amazfit запускает в России продажи своих новых умных часов Balance 2. Новинка предлагает расширенные спортивные функции для мониторинга пульса, сна и уровня стресса, водозащиту 10 ATM, а также автономность до 21 дня.

Amazfit Balance 2 получили алюминиевый корпус с 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, пиковая яркость которого достигает 2000 нит. Сапфировое стекло защищает экран от царапин, а встроенные динамики и микрофон позволяют использовать часы для звонков.

Умные часы могут работать до 21 дня без подзарядки за счет встроенного аккумулятора на 658 мАч. Одной из особенностей новинки стала двухдиапазонная GPS-навигация для точного позиционирования. Кроме того, в устройство можно заранее загрузить карты, чтобы использовать их без интернета.

Что касается тренировок, то их в Balance 2 более 170 видов. Самые популярные распознаются автоматически. Часы подходят не только для плавания, но и для дайвинга на глубине до 45 метров.

После завершения тренировки получает подробный отчет в приложении Zepp. За создание персональных планов тренировок отвечает ИИ-тренер Zepp Coach. Перед тем, как предложить план, он анализирует уровень активности, фазы восстановления и цели, чтобы адаптировать нагрузку в режиме реального времени.

Balance 2 отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса, качество сна, степень восстановления и даже артериальное давление. Однако последняя функция не предназначена для медицинских целей и доступна только в определенных регионах.

Голосовой помощник Zepp Flow позволяет запускать и останавливать тренировки, отвечать на сообщения и управлять функциями. Среди других интеллектуальных сервисов:

Food Log — автоматически учитывает калории на основе фотографий блюд;

Zepp Aura — рекомендации для улучшения сна и восстановления.

Однако Zepp Flow, Food Log, Zepp Aura пока недоступны в России. Чтобы использовать их, необходимо при регистрации аккаунта в приложении Zepp выбрать регион на «Бразилия».

Amazfit Balance 2 доступны для покупки на маркетплейсах в магазинах электроники по цене 24 990 рублей. В комплект входят два силиконовых ремешка: черный и оранжевый.