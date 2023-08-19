Где учиться дата-аналитике в 2023 году?

Дата-аналитика — одна из самых перспективных областей в IT-сфере, которая нужна практически любому бизнесу. Однако, эта специальность является не самой простой в освоении и требует постоянного погружения в тематику. Дата-аналитику нужно постоянно обучаться новым технологиям и методам, а также грамотно выбирать те программы, в которых можно получить качественные знания и навыки.

Рассказываем о том, где в 2023 обучаться дата-аналитике, если хочется заново освоить сферу или расширить свои hard-skills: от специализированных научных порталов до современных образовательных курсов.

Компания Microsoft предоставляет множество полезных инструментов для дата-аналитиков. Среди них, например, есть специальная программа Microsoft Learn, где можно пройти курсы и получить специальные сертификации. Однако, после курсов компания помогает трудоустроиться к партнерам и клиентам Microsoft, что не очень актуально для российской аудитории.

В этом случае поможет другой продукт от Microsoft — Community Hub. Это сообщество, где есть форум, анонсы мероприятий и советы по использованию продуктов компании. Например, здесь есть отдельное сообщество, посвящённое Power BI — программному обеспечению, которое часто используют для дата-анализа. Можно узнать не только последние обновления и новости продукта, но и спросить совета у других специалистов и даже разработчиков. Microsoft Community Hub является бесплатным для пользования, однако стоит быть готовым к тому, что сообщество сервиса практически целиком состоит из англоговорящей аудитории.

Программа от Яндекс Практикума и ТГУ «Дата-аналитика для бизнеса» поможет стать уверенным Middle специалистом и получить степень магистра Томского государственного университета за 2 года. Магистратура подойдет тем, у кого уже есть базовые знания об аналитике, математике и технологиях.

Часть обучения происходит самостоятельно через интерактивный тренажер Практикума, где материалы объяснены простым языком на примере реальных проектов. Также здесь есть вебинары, которые проходят в будни вечером и по выходным, чтобы можно было совмещать учебный процесс с работой. Все преподаватели — эксперты с серьезным бэкграундом и большим практическим опытом.

В магистратуре студенты научатся выгружать и преобразовывать данные разных форматов, рассчитывать ключевые метрики, проверять гипотезы и интерпретировать результаты, а также могут пройти стажировку в ведущих IT-компаниях. Большое внимание здесь также уделено soft skills, которые необходимы для Middle и Senior специалистов. При этом программа полностью практико-ориентирована — учащиеся выполняют задания из реальной практики и прорабатывают кейсы, с которыми сталкиваются специалисты в ходе работы в компаниях. В течение всего обучения студенты сделают более 30 проектов, о которых можно рассказать в резюме.

Программа дополнительного образования от ВШЭ подойдет как начинающим специалистам, так и дата-аналитикам, которые хотят изучить самые продвинутые инструменты. В годовом обучении делается ставка на практические знания, поэтому здесь идет упор на hard skills, в которых осваиваются такие инструменты, как SQL, Python, Jupyter и др. Курс совмещает часть бакалаврских и магистерских программ факультетов компьютерных наук ВШЭ.

Большинство преподавателей работают в крупных IT сферах и инновационных стартапах, поэтому на занятиях они учат применять теорию на реальные практические задачи. Здесь часто проводятся IT-лектории, научные мероприятия и другие специальные ивенты. Например, ВШЭ накануне нового года провела челлендж для дата-аналитиков «Ночь анализа данных», где за каждую решенную задачу студент получал подарки.

CareerFoundry — это зарубежная онлайн-школа, которая специализируется на обучении дата-аналитиков, UX-дизайнеров и диджитал-маркетологов. Помимо вебинаров и курсов сервис предлагает бесплатный специализированный блог по дата-аналитике.

Полезные лонгриды выходят почти каждую неделю и рассказывают о самых актуальных технологиях в сфере аналитики. Статьи публикуются как для тех, кто хочет погрузиться в сферу, так и для Middle специалистов, которые хотят лучше освоиться в новых инструментах для работы. Можно, например, узнать, что из себя представляет машинное обучение или разобраться в PostgreSQL — системе управления базами данных.

KDnuggets — крупнейший портал по интеллектуальному анализу данных, поддерживаемый Григорием Пятецким-Шапиро, одним из идеологов Data Mining. Статьи, как правило, посвящены теме Data Science, машинному обучению, ИИ и аналитике. На сервисе можно узнать, например, про самые частые ошибки в дата-аналитике, тренды в сфере и актуальные инструменты.

Портал также предоставляет сертификаты на обучение, курсы и мастер-классы от других компаний. А если вы дата-аналитик с большим стажем и знанием английского, то можно попробовать написать свою статью по тематике сайта. Каждый месяц портал выбирает 8 лучших публикаций и распределяет $3 000 между авторами.

Сейчас существует множество методов по самостоятельному изучению дата-аналитики: информационные порталы, блоги и различные сообщества. Более того, в России появляется всё больше образовательных программ, на которых можно получить необходимые знания, с учетом тенденций в сфере аналитики, Big Data и тд. Это перспективное направление, которое востребовано как на российском, так и международном рынке. Поэтому сейчас один из лучших моментов, чтобы освоить новую специальность — для этого есть все возможности.