ZTE представила «клон» iPhone 14 Pro за 24 000 рублей

Компания ZTE представила новый смартфон Axon 50 Lite, дизайн которого всячески пытается быть похожим на iPhone 14 Pro. В российском и западном сегментах интернета на устройство уже повесили клеймо клона.

Главное здесь – именно пытается. Китайский производители решил повторить острые боковые грани, дизайн блока камер, но при этом вместо стекла и металла использует пластик.

Что касается камер, то в модуле их три: 50 Мп основная камера, 2 Мп датчик глубины и 2 Мп макрокамера. Фронтальная камера – 8 Мп, а вырез для нее – старый каплевидный.

Экран устройства имеет диагональ 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, но без увеличенной частоты кадров. Производитель не указывает модель процессора, сообщая только, что у него восемь ядер с частотой 1,6 ГГц.

Особенностью Axon 50 Lite является наличие 256 Гб встроенной памяти, что довольно неожиданно с учетом других характеристик. Оперативной памяти в устройстве 4 Гб. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22 ватта.

Устройство не оборудовано стереодинамиками и защитой от воды, но в нем предусмотрены сканер отпечатков на боковой стороне, 3,5-мм аудиоразъем и слоты для двух SIM-карт и карты памяти microSD.

ZTE Axon 50 Lite предоставлен в трех цветах: фиолетовый, зеленый, черный. Цена составляет около $250 или чуть больше 24 тысяч рублей.