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Яндекс начал тестировать роботакси без водителя за рулём

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 19:41

Яндекс начал тестировать роботакси без водителя-испытателя за рулём. Напомним, что в начале лета сервис беспилотного такси был запущен в тестовом режиме в московском районе Ясенево.

Теперь в Ясеневе начались испытания беспилотных автомобилей, в которых водитель находится на пассажирском месте и не имеет возможности использовать любые педали. Если понадобится экстренное торможение, то сотрудник может нажать кнопку на специальном устройстве E-stop.

Сейчас беспилотное такси с «водителем» на пассажирском сидении проезжают по улицам Ясногорской и Айвазовского, Соловьиному проезду, улице Рокотова и Литовскому бульвару от станции метро «Ясенево».

По мнению компании, испытания беспилотных автомобилей без человека за рулём являются новым этапом тестирования технологии, позволяющей машине автономно двигаться в транспортном потоке большого города. Основной целью таких испытаний является разработка и проверка безопасной и эффективной системы автономного движения в условиях городской среды.

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Источник:
ТАСС, The GEEK

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