Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Яндекс хочет купить Тинькофф Банк

Нидерландская компания Yandex NV, которая владеет российским «Яндексом», заявила о намерении приобрести TCS Group. Последняя владеет банком «Тинькофф» и связанными с ним организациями.

По предварительным данным покупка банка «Тинькофф» обойдётся «Яндексу» в 5,5 млрд долларов. Информация об этом появилась в объявлениях TCS Group для инвесторов и на корпоративном сайте «Яндекса».

Какое будущее ждёт банк, пока сказать трудно. Стоит отметить, что поглощение происходит после прекращения сотрудничества «Яндекса» со «Сбербанком».

Источник:
Yandex, Tinkoff
Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить