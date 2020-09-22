Яндекс хочет купить Тинькофф Банк

Нидерландская компания Yandex NV, которая владеет российским «Яндексом», заявила о намерении приобрести TCS Group. Последняя владеет банком «Тинькофф» и связанными с ним организациями.

По предварительным данным покупка банка «Тинькофф» обойдётся «Яндексу» в 5,5 млрд долларов. Информация об этом появилась в объявлениях TCS Group для инвесторов и на корпоративном сайте «Яндекса».

Какое будущее ждёт банк, пока сказать трудно. Стоит отметить, что поглощение происходит после прекращения сотрудничества «Яндекса» со «Сбербанком».